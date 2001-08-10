Сахалинка продала знакомому каннабис и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летней жительницы города Южно-Сахалинска в совершении преступления, в сфере незаконного оборота наркотических средств, в значительном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 4 июля 2022 года обвиняемая приобрела наркотическое средство – каннабис (марихуану)массой 17,60 грамма с целью последующего сбыта. В ходе переписки по телефону, фигурантка предложила своему знакомому приобрести у нее наркотическое средство за 7 000 рублей. Мужчина, являясь потребителем наркотических средств, согласился и перевел ей деньги на банковскую карту. Подъехав к месту ее проживания, уже на лестничной площадке, мужчина получил из рук девушки полимерный пакет с наркотическим средством – каннабисом, массой 17,60 грамма.

В этот же вечер мужчина был задержан сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области, в ходе досмотра вещей, пакет с веществом растительного происхождения был изъят.