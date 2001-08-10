Тихоокеанское
информационное агентство
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15:26, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

8-летний сахалинец выскочил на дорогу на красный свет и попал под колеса автомобиля

8-летний сахалинец выскочил на дорогу на красный свет и попал под колеса автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 17 января, в 12 часов 25 минут водитель, управляя автомобилем "Lexus", двигаясь по улице Окружной в Корсакове и в районе дома N 126 на регулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода,который переходил дорогу на запрещающий (красный) сигнал светофора со стороны СОШ N 3, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП 8-летний пешеход получил травмы. Проводится проверка.

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