На улице Объездной в Аниве после вмешательства прокуратуры появилось освещение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Анивского района проведена проверка исполнения федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Установлено, что в нарушение законодательства, на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Объездной в г. Анива отсутствовало стационарное освещение.

В связи с этим, прокурор района обратился в суд с иском к администрации муниципального образования о возложении обязанности организовать устройство стационарного электрического освещения на участке автомобильной дороги в г. Анива по ул. Объездной.

Решением Анивского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Во исполнение решения суда администрацией Анивского городского округа заключен муниципальный контракт, в рамках которого работы по устройству стационарного электрического освещения по ул. Объездная в г.Анива выполнены и приняты заказчиком.