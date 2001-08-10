На Сахалине изъяли крупную партию не маркированной икры и рыбы стоимостью более пяти миллионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области выявлен факт хранения и реализации крупной партии рыб и красной икры без специализированной маркировки и соответствующих документов, совершенные организованной группой, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудники полиции установили, что 50-летний житель Хабаровского края, являясь учредителем и генеральным директором одного из предприятий в сфере рыбопромышленного комплекса, совместно с 53-летним гражданином, выполняющим функции бухгалтера, и иными лицами, причастность которых устанавливается в ходе следствия, вступил в состав организованной группы.

Участники, задержанные на территории производственной базы, где располагался арендованный ими цех, используя производственное оборудование, в нарушение требований Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в целях сбыта осуществили производство и хранение рыбопродукции без обязательной маркировки.

Полицейские обнаружили и изъяли икру лососевую в количестве почти 500 кг. на сумму более 2-х миллионов рублей, а также мороженую рыбу кету в количестве почти 14 тонн на сумму свыше 3-х миллионов рублей. Всего изъято рыбопродукции на общую сумму 5,3 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Данная рыбопродукция изъята и признана вещественным доказательством по уголовному делу.

В настоящее время двое фигурантов допрошены в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «А, Б» ч. 4 статьи 171.1 УК РФ-производство, хранение, в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенные организованной группой, в особо крупном размере. Расследование продолжается.