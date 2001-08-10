Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2023
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16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец ответит в суде за кражи с незаконным проникновением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску также завершено расследование уголовного дела в отношении ранее указанного гражданина, который на момент совершения преступления временно проживал в областном центре. Мужчина обвиняется в краже имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в октябре 2022 года фигурант совместно со своим братом поехал в планировочный район Новоалександровск на автобусе. По дороге он стал плохо себя чувствовать, и они вышли на остановке в районе Сахалинского техникума. Когда состояние улучшилось, решили идти пешком. Пройдя по мосту через речку, они вышли в ДНТ «Заречное», пройдя еще около километра обвиняемый обратил внимание на нежилой дом. Оценив ситуацию, он приметил, что владельцы на данный момент на территории участка отсутствуют, и решил проникнуть в дом с целью наживы. Подойдя к входной двери с навесным замком, он обнаружил, что она оборудована деревянной планкой, которую он силой сорвал.

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