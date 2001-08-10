Сахалинская полиция выявила факты продажи алкоголя ночью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ООПАЗ УОООП УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения профилактического мероприятия были выявлены факты розничной продажи спиртного в ночное время в магазинах Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейскими было установлено, что в магазинах, расположенных на улице Поповича и проспекту Мира, осуществлялась розничная реализация алкогольной продукции в ночное время (после 22:00) в нарушении требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также в нарушении статьи 1 Закона Сахалинской области от 26 апреля 2013 года № 33-ЗО «Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции».