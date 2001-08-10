65-летний сахалинец пойдет под суд за грабеж с угрозами насилия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя города Холмска, обвиняемого в открытом хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 4 сентября 2022 года фигурант, находясь на территории Приморского бульвара, увидел сидящую на скамейке знакомую ему семейную пару, последняя встреча с которой имела не очень приятные последствия.

Мужчина и женщина смотрели в сторону моря, рядом с гражданкой лежал сотовый телефон в чехле-книжке.

Обвиняемый, исходя из негативного отношения к ним, решил похитить гаджет. Осознавая, что это не пройдет незамеченным, он всё равно похитил со скамьи указанный смартфон. Потерпевшая пыталась пресечь его противоправные действия, но обвиняемый отказался выполнять ее требования. Боле того он стал угрожать женщине, чем очень её напугал.

Забрав смартфон, холмчанин с места преступления поспешно скрылся и впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия не опасного для жизни или здоровья.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.