Вино, виски, креветки и лосось стали добычей сахалинских воришек, проникнувших в незапертую квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего и 33-летнего жителей города Южно-Сахалинска, обвиняемых в краже по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 5 декабря 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, фигуранты находились в районе общежития, расположенного по улице Александра Матросова. Когда обвиняемые зашли в здание, то стали дергать ручки на входных дверях, и таким образом обнаружили, что одна из дверей не заперта на замок.

Так, фигуранты проникли в квартиру и стали проверять шкафы на наличие чего-либо ценного. Там обвиняемые нашли бутылку красного вина и бутылку виски. Затем из холодильника фигуранты похитили морепродукты и продукты питания: банку икры горбуши объемом 500 грамм, вакуумные упаковки лососевой рыбы, креветки, мясо и многое ещё другое.