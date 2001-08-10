Две сахалинки, в надежде получить выплаты от пенсионного фонда, лишились сбережений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 61-летней жительницы областного центра, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 13 января потерпевшей поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей «Пенсионного фонда РФ» и сообщила, что заявительнице положена выплата за выслугу лет в размере 39 000 рублей. В ходе телефонного разговора заявительница сообщила номер карты и код, поступивший ей в смс, после чего с ее банковского счета произошло списание денежных средств в сумме 75 000 рублей.

В этот же день в полицию обратилась 61-летняя гражданка, которой поступил аналогичный звонок. Заявительница сообщила лже-сотруднице ПФ РФ номер карты и код из смс, после чего с её счета списалось 40 000 рублей.