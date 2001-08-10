Обидевшись на маты в свой адрес, сахалинец убил собутыльника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти 52-летнего жителя с. Кировское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в сахалинском следственном комитете.

В совершении преступления обвиняется 45-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, мужчины, находясь в одной из квартир по ул. Октябрьской, распивали спиртные напитки. В ходе распития алкоголя потерпевший стал оскорблять обвиняемого, выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью. На этой почве между ними возникла ссора во время которой обвиняемый нанес один удар ножом в грудную клетку потерпевшему, причинив колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.