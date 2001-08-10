Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2023
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Три человека погибли в авариях на Сахалине за выходные дни
10:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Три человека погибли в авариях на Сахалине за выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни с 13 января 2022 года по 15 января 2023 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 54 дорожно-транспортных происшествия. Из них 2 дорожно-транспортных происшествия подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 3 человека погибли и 2 человека получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

 Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 36 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них, в отношении 8 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 52 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

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