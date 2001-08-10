Сахалинец украл кредитку у знакомой, пока она спала, и отправился по магазинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 января в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 33-летней местной жительницы о том, что неизвестное лицо воспользовалось её банковской картой и похитило 17 560 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства случившегося, а также личность подозреваемого. Как выяснилось, 38-летний ранее неоднократно судимый гражданин, пришел в гости к потерпевшей, с которой они вместе распивали спиртные напитки. Когда женщина отправилась спать, похититель забрал её банковскую карту и впоследствии потратил вышеуказанную сумму на покупки, используя метод бесконтактной оплаты.

По п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.