Сахалинка набрала кредитов на три миллиона и отдала деньги мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 31-летней жительницы областного центра. В период с 9 на 10 января 2023 неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие заявительнице денежные средства в сумме 3 150 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Вечером потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительного органа из г. Москвы и сообщил, что произошла утечка её персональных данных. На имя заявительницы открыты заявки на кредиты в общей сумме 3 150 000 рублей. Для безопасного выведения кредитных средств ей рекомендовали зайти в онлайн-приложение банка, до конца оформить кредитные заявки и перевести средства на безопасный счет. Неизвестный продиктовал пошаговую инструкцию оформления кредитов. Получив через банкомат наличные, заявительница перевела денежные средства на продиктованные неизвестным счета.