14:30, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Амурской области мусоровозу пришлось разгружаться по пути из-за пожара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области между Волково и Грибским в мусоровозе загорелись отходы. Спецтранспорту пришлось разгружаться прямо у дороги. Об неприятном инциденте сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на телеграм-канал пожарной часть №41 села Грибское.
- Какой-то деятель из местных решил выбросить в мусорный контейнер золу, и результат не заставил себя ждать. Думаете, человек не знал что высыпать золу в контейнер нельзя? Знал ведь, и все равно так поступил! И вот так у нас всегда: все все знают, но выполняют пусть другие, - поделились пожарные.
Мусор пожарные потушили. Отходы повторно загрузили в самосвал.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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