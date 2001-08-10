Сахалинка стремительно сбежала из магазина с чужим телефоном и теперь ответит за кражу в суде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы Южно-Сахалинска, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 3 декабря 2022 года обвиняемая, находясь в помещении магазина, расположенного в районе улицы Сахалинской, увидела на витрине мобильный телефон, забытый предыдущей покупательницей и решила забрать гаджет себе. Улучив момент, когда продавец будет отвлечен, женщина взяла с витрины смартфон и стремительно покинула помещение магазина, впоследствии решив оставить его себе в личное пользование.
Когда потерпевшая поняла, что забыла свой смартфон на витрине, то вернулась в магазин, но его там не нашла. Взяв дома документы и коробку от телефона, женщина отправились в полицию.
Так, обвиняемая похитила имущество, а именно: мобильный телефон, стоимостью 107 999 рублей и чехол, стоимостью 4 000 рублей. Сумма материального ущерба составила 111 999 рублей.
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Свою вину гражданка признала полностью, а также возместила материальный ущерб в полном объеме.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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