Сахалинка стремительно сбежала из магазина с чужим телефоном и теперь ответит за кражу в суде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы Южно-Сахалинска, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 3 декабря 2022 года обвиняемая, находясь в помещении магазина, расположенного в районе улицы Сахалинской, увидела на витрине мобильный телефон, забытый предыдущей покупательницей и решила забрать гаджет себе. Улучив момент, когда продавец будет отвлечен, женщина взяла с витрины смартфон и стремительно покинула помещение магазина, впоследствии решив оставить его себе в личное пользование.

Когда потерпевшая поняла, что забыла свой смартфон на витрине, то вернулась в магазин, но его там не нашла. Взяв дома документы и коробку от телефона, женщина отправились в полицию.

Так, обвиняемая похитила имущество, а именно: мобильный телефон, стоимостью 107 999 рублей и чехол, стоимостью 4 000 рублей. Сумма материального ущерба составила 111 999 рублей.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Свою вину гражданка признала полностью, а также возместила материальный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.