Пожилой сахалинец дал молодой собутыльнице кредитку, чтобы она сходила за "добавкой", и лишился 15 тысяч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 69-летнего местного жителя о том, что в период с 7 по 9 января с его банковской карты было похищено 15 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства случившегося, а также личность подозреваемой. Как выяснилось, 30-летняя гражданка пришла в гости к своему знакомому, с которым вместе они распивали спиртные напитки. Заявитель давал своей гостье банковскую карту, чтобы девушка сходила в магазин, при этом называл пароль от неё.
Последующие пару раз девушка уже ходила в магазин без его ведома, и потратила в целом 15 тысяч рублей. Когда пропажа вскрылась, фигурантка стала категорически отрицать свою причастность к краже денег, и тогда мужчина обратился с заявлением в полицию.
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