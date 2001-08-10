Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2023
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17:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пенсионерка отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей

На Сахалине пенсионерка отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 67-летней жительницы областного центра. Неизвестные похитили у пенсионерки около 578 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Накануне ей поступил звонок в мессенджере. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что в отношении заявителя совершаются мошеннические действия и ей необходимо перевести все сбережения на безопасный счет, что она и сделала.

По части 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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