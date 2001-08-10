Тихоокеанское
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15:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Камчатки отсудила у золотодобывающего предприятия более 200 тысяч рублей

Жительница Камчатки отсудила у золотодобывающего предприятия более 200 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Камчатки отсудила у бывшего работодателя более 220 тысяч рублей. Из-за отсутствия записи в трудовой книжке женщину отказались признавать безработной и выплачивать пособие, пишет ИА "Кам 24".

«Женщина была принята на работу в 2020 году, спустя некоторое время фирма («Тревожное зарево») была переименована в АО «ТСГ Асача». В сентябре 2021 года после увольнения истица обратилась в Центр занятости населения, который отказался признать её безработной из-за отсутствия в трудовой книжке записи об увольнении из АО «Тревожное зарево» и приеме в АО «ТСГ «Асача». Необходимые сведения бывший работодатель внес только 9 декабря, с этой даты женщину признали безработной», – сообщили в суде.

Истица обратилась в суд, требуя взыскать с работодателя сумму неполученного пособия по безработице за период с 14 сентября по 9 декабря. Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном размере, взыскав 244 тысячи рублей. Ответчик обжаловал решение в краевой суд, который признав решение законным, уточнил периоды взыскания и снизил сумму до 226 тысяч рублей.

 

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