Жительница Камчатки отсудила у золотодобывающего предприятия более 200 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Женщина была принята на работу в 2020 году, спустя некоторое время фирма («Тревожное зарево») была переименована в АО «ТСГ Асача». В сентябре 2021 года после увольнения истица обратилась в Центр занятости населения, который отказался признать её безработной из-за отсутствия в трудовой книжке записи об увольнении из АО «Тревожное зарево» и приеме в АО «ТСГ «Асача». Необходимые сведения бывший работодатель внес только 9 декабря, с этой даты женщину признали безработной», – сообщили в суде.

Истица обратилась в суд, требуя взыскать с работодателя сумму неполученного пособия по безработице за период с 14 сентября по 9 декабря. Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном размере, взыскав 244 тысячи рублей. Ответчик обжаловал решение в краевой суд, который признав решение законным, уточнил периоды взыскания и снизил сумму до 226 тысяч рублей.