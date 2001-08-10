Амурчанка купила права, а когда сменила фамилию, пришла в ГИБДД, чтобы обменять их на настоящие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительнице Серышевского района придется ответить за то, что она "связалась" с фальшивыми водительскими правами. Женщина купила подделку, а после сама же себя выдала полиции, пишет ИА "Порт Амур".
В областном УМВД информационному агенству рассказызали, что в октябре 2022 года амурчанка обратилась в Госавтоинспекцию - для замены водительского удостоверения в связи с бракосочетанием и сменой фамилии. При проверке ее личности по базам данных выяснилось, что права ей не выдавались. Серия и номер предъявленного удостоверения оформлены на другого человека.
В итоге амурчанка пояснила: в марте 2020 года, не сдав экзамены во время обучения в автошколе, она была направлена на пересдачу. Но в тот же вечер в Интернете наткнулась на объявление о продаже поддельных документов и совершила сделку. Фальшивку до вступления в брак женщина не использовала совсем, так как транспорта у нее не было.
Теперь амурчанке придется ответить в суде за уголовное преступление. В ее случае речь идет о части 3 статьи 327 УК РФ. То есть — «Приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право». Наказать ее могут, в том числе, лишением свободы.
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