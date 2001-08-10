На Сахалине наркоман утащил из магазина циркулярную мини-пилу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 50-летнего продавца магазина о том, что в первой половине дня из торгового помещения похитили циркулярную мини-пилу. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили причастность к хищению ранее неоднократно судимого 63-летнего гражданина. Последний был задержан по месту жительства. Как выяснилось, гражданин, являющийся потребителем наркотических средств, продал похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. (Основания задержания подозреваемого).