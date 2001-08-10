Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2023
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16:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка, обидевшаяся на бывшего сожителя, написала на него ложный донос

Сахалинка, обидевшаяся на бывшего сожителя, написала на него ложный донос

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы села Троицкое, обвиняемой в заведомо ложном доносе о преступлении, расскзали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, согласно телефонного звонка в полицию, 15 сентября у обвиняемой, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, бывший сожитель угнал автомобиль. И как следствие – совершил на её транспортном средстве ДТП. Как выяснилось позже, в связи с произошедшей между ними словесной ссорой и «потасовкой», женщина решила наказать мужчину и обратилась в полицию с заявлением с требованием привлечь его к уголовной ответственности за якобы совершенное преступление, предусмотренное ч.1 ст.166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

При проведении следственных мероприятий сотрудниками были установлены свидетели данного происшествия, которые подтвердили непричастность гражданина к угону. В возбуждении уголовного дела в отношении мужчины было отказано по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Таким образом, своими умышленными противоправными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное частью 1 ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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