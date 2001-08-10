Сахалинка, обидевшаяся на бывшего сожителя, написала на него ложный донос

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы села Троицкое, обвиняемой в заведомо ложном доносе о преступлении, расскзали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, согласно телефонного звонка в полицию, 15 сентября у обвиняемой, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, бывший сожитель угнал автомобиль. И как следствие – совершил на её транспортном средстве ДТП. Как выяснилось позже, в связи с произошедшей между ними словесной ссорой и «потасовкой», женщина решила наказать мужчину и обратилась в полицию с заявлением с требованием привлечь его к уголовной ответственности за якобы совершенное преступление, предусмотренное ч.1 ст.166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

При проведении следственных мероприятий сотрудниками были установлены свидетели данного происшествия, которые подтвердили непричастность гражданина к угону. В возбуждении уголовного дела в отношении мужчины было отказано по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Таким образом, своими умышленными противоправными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное частью 1 ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.