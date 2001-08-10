На Сахалине обидевшийся собутыльник ушел из гостей, прихватив телефон и музыкальную колонку хозяина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 49-летнего мужчины о том, что с его банковского счета похитили денежные средства в сумме 10 тысяч 500 рублей. Краже предшествовало хищение сотового телефона у гражданина, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили все обстоятельства кражи и личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель областного центра. Как стало известно, молодой человек находился в гостях у потерпевшего, где они вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт, и фигурант перед уходом забрал у заявителя телефон, пояснив, что тот должен ему денег. Кроме того, прихватил с собой музыкальную колонку.

Когда заявитель восстановил сим-карту, то выяснилось, что на его счету отсутствуют денежные средства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. По иным фактам в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Телефон изъят сотрудниками полиции.