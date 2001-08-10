На Сахалине обидевшийся собутыльник ушел из гостей, прихватив телефон и музыкальную колонку хозяина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 49-летнего мужчины о том, что с его банковского счета похитили денежные средства в сумме 10 тысяч 500 рублей. Краже предшествовало хищение сотового телефона у гражданина, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска установили все обстоятельства кражи и личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель областного центра. Как стало известно, молодой человек находился в гостях у потерпевшего, где они вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт, и фигурант перед уходом забрал у заявителя телефон, пояснив, что тот должен ему денег. Кроме того, прихватил с собой музыкальную колонку.
Когда заявитель восстановил сим-карту, то выяснилось, что на его счету отсутствуют денежные средства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. По иным фактам в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Телефон изъят сотрудниками полиции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня Скорость мобильного интернета МТС на Чукотке выросла в два раза
09:37 Сегодня Грибник на Сахалине нашел "волшебную полянку", но урожай с нее довел островитянина до суда
10:18 Сегодня Сахалинский "Кристалл" впервые за сезон встретится с "Адмиралом"
11:06 Сегодня Амурчанка купила права, а когда сменила фамилию, пришла в ГИБДД, чтобы обменять их на настоящие
15:56 Вчера В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
20:39 5 Января Сахалинцы с РАС могут освоить профессию в ИТ
15:36 7 Января Опубликована подборка фильмов, которые стоит посмотреть на Рождество
17:22 9 Января Южносахалинцам напоминают об изменениях стоимости проезда в общественном транспорте
16:48 19 Декабря В декабре в Южно-Сахалинске пассажиры более 13 тысяч раз оплатили проезд в автобусах при помощи пластиковой карты
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?