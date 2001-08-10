Первоклассник на Камчатке угрожал детям осколком стекла
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В одной из школ камчатского города Вилючинска произошел инцидент с участием первоклассников. Один из мальчиков угрожал окружающим осколком стекла и, возможно, ранил учительницу, пишет ИА "Кам 24".
Как сообщил информационному агентству источник в правоохранительных органах Камчатки, инцидент произошел во вторник, 10 января. По предварительным данным, ученик 1-го класса разбил фоторамку и угрожал детям осколком стекла. Никто из школьников при этом не пострадал, а вот учительница, которая успокаивала ребенка, возможно, получила порез.
События в Вилючинске уже обсуждают в социальных сетях. В частности, распространяется сообщение с подробностями инцидента написанное якобы от лица родителей других учеников, которые считают, что в школе должным образом не обеспечена безопасность детей. В этом сообщении указано, что учительница пострадала, защищая школьников от размахивающего стеклом первоклассника.
В правоохранительных органах пока не дают комментариев инцидента. Между тем, по неофициальной информации, прокуратура инициировала проверку событий в школе Вилючинска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня Скорость мобильного интернета МТС на Чукотке выросла в два раза
09:37 Сегодня Грибник на Сахалине нашел "волшебную полянку", но урожай с нее довел островитянина до суда
10:18 Сегодня Сахалинский "Кристалл" впервые за сезон встретится с "Адмиралом"
11:06 Сегодня Амурчанка купила права, а когда сменила фамилию, пришла в ГИБДД, чтобы обменять их на настоящие
15:56 Вчера В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
20:39 5 Января Сахалинцы с РАС могут освоить профессию в ИТ
15:36 7 Января Опубликована подборка фильмов, которые стоит посмотреть на Рождество
17:22 9 Января Южносахалинцам напоминают об изменениях стоимости проезда в общественном транспорте
16:48 19 Декабря В декабре в Южно-Сахалинске пассажиры более 13 тысяч раз оплатили проезд в автобусах при помощи пластиковой карты
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?