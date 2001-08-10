Первоклассник на Камчатке угрожал детям осколком стекла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В одной из школ камчатского города Вилючинска произошел инцидент с участием первоклассников. Один из мальчиков угрожал окружающим осколком стекла и, возможно, ранил учительницу, пишет ИА "Кам 24".

Как сообщил информационному агентству источник в правоохранительных органах Камчатки, инцидент произошел во вторник, 10 января. По предварительным данным, ученик 1-го класса разбил фоторамку и угрожал детям осколком стекла. Никто из школьников при этом не пострадал, а вот учительница, которая успокаивала ребенка, возможно, получила порез.

События в Вилючинске уже обсуждают в социальных сетях. В частности, распространяется сообщение с подробностями инцидента написанное якобы от лица родителей других учеников, которые считают, что в школе должным образом не обеспечена безопасность детей. В этом сообщении указано, что учительница пострадала, защищая школьников от размахивающего стеклом первоклассника.

В правоохранительных органах пока не дают комментариев инцидента. Между тем, по неофициальной информации, прокуратура инициировала проверку событий в школе Вилючинска.