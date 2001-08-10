11:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Рыбокомбинат "Островной" хотят оштрафовать за транспортировку и хранение наваги без документов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За транспортировку и хранение наваги без ветеринарных сопроводительных документов рыбокомбинату из Сахалинской области грозит штраф, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлениеи Россельхознадзора.
Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора рассмотрено административное дело в отношении ООО Рыбокомбинат «Островной» из Сахалинской области по факту нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке и хранении партии наваги.
Во Владивостокский морской рыбный порт трюмной партией прибыл подконтрольный госветнадзору товар – мороженая дальневосточная навага массой более 10 тонн. Грузоотправителем и грузополучателем данного подконтрольного товара являлось ООО Рыбокомбинат «Островной».
11 декабря после выгрузки продукции с борта на холодильник ОАО «ВМРП» во Владивостоке инспектором управления Россельхознадзора был проведен досмотр, в ходе которого установлено, что на часть товара (40 кг) отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, свидетельствующие о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.
Согласно российскому законодательству продукты животноводства должны соответствовать установленным требованиям. На все подконтрольные ветнадзору товары должны оформляться ветеринарные сопроводительные документы, позволяющие в том числе отследить эпизоотическое благополучие территории происхождения товара.
По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора в отношении АО «Северо – Курильская База Сейнерного Флота» было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.
Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. Оборот подконтрольной госветнадзору продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу, запрещен.
Дело рассмотрено Управлением Россельхознадзора 30 декабря, ООО Рыбокомбинату «Островной» грозит административный штраф в сумме 350 000 рублей.
Отметим, в 2022 году предприятие дважды привлекалось управлением Россельхознадзора к административной ответственности за аналогичные административные правонарушения.
Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора рассмотрено административное дело в отношении ООО Рыбокомбинат «Островной» из Сахалинской области по факту нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке и хранении партии наваги.
Во Владивостокский морской рыбный порт трюмной партией прибыл подконтрольный госветнадзору товар – мороженая дальневосточная навага массой более 10 тонн. Грузоотправителем и грузополучателем данного подконтрольного товара являлось ООО Рыбокомбинат «Островной».
11 декабря после выгрузки продукции с борта на холодильник ОАО «ВМРП» во Владивостоке инспектором управления Россельхознадзора был проведен досмотр, в ходе которого установлено, что на часть товара (40 кг) отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, свидетельствующие о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.
Согласно российскому законодательству продукты животноводства должны соответствовать установленным требованиям. На все подконтрольные ветнадзору товары должны оформляться ветеринарные сопроводительные документы, позволяющие в том числе отследить эпизоотическое благополучие территории происхождения товара.
По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора в отношении АО «Северо – Курильская База Сейнерного Флота» было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.
Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. Оборот подконтрольной госветнадзору продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу, запрещен.
Дело рассмотрено Управлением Россельхознадзора 30 декабря, ООО Рыбокомбинату «Островной» грозит административный штраф в сумме 350 000 рублей.
Отметим, в 2022 году предприятие дважды привлекалось управлением Россельхознадзора к административной ответственности за аналогичные административные правонарушения.
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