Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2023
Сейчас 14:19
69,61|74,54|66,91
Рыбокомбинат "Островной" хотят оштрафовать за транспортировку и хранение наваги без документов
09:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На аэродроме "Пушистый" на Сахалине произошел пожар

На аэродроме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десять пожарных и две спецмашины выезжали 10 января на аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе. Там сгорели две хозпостройки, пишет astv.ru, ссылаясь на ГУ МЧС по Сахалинской области.

Вызов с территории ЦТВС, который базируется на аэродроме, поступил в 14:35. Первые спасатели были на месте через 11 минут. Два строения уже горели на общей площади 16 "квадратов".

В 14:51 удалось локализовать огонь, а в 15:25 полностью его потушить. Причины возгорания устанавливаются. Никто не пострадал.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?