Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десять пожарных и две спецмашины выезжали 10 января на аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе. Там сгорели две хозпостройки, пишет astv.ru, ссылаясь на ГУ МЧС по Сахалинской области.

Вызов с территории ЦТВС, который базируется на аэродроме, поступил в 14:35. Первые спасатели были на месте через 11 минут. Два строения уже горели на общей площади 16 "квадратов".

В 14:51 удалось локализовать огонь, а в 15:25 полностью его потушить. Причины возгорания устанавливаются. Никто не пострадал.