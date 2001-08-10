Сахалинцу, сбившему ребенка на пешеходном перекрестке в Троицком, дали три года колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в законную силу приговор Анивского районного суда которым 25-летний житель признан виновным и осужден по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Судом установлено, что 13.06.2022, двигаясь по автодороге сообщением с.«Троицкое - Новотроицкое», осужденный совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего малолетняя потерпевшая скончалась от полученных травм в ГБУЗ «Областная детская больница», вторая потерпевшая получила вред средней тяжести здоровью.

В судебном заседании государственный обвинитель, основываясь на доказательствах, высказал позицию о доказанности вины осужденного и предложил суду, с учетом личности виновного, назначить наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд с мнением государственного обвинителя согласился и определил осужденному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.