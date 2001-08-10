Хабаровчанин залез в квартиру сахалинки, но успел украсть только документы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего уроженца города Хабаровска в покушении на кражу и похищении у гражданина паспорта и других важных личных документов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 27 октября 2022 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решился на квартирную кражу. Для этого он подошёл к дому по ул. Интернациональной в пгт. Шахтерск, взобрался по оконной решетке на второй этаж, где открыл незапертую дверь балкона и незаконно проник в квартиру, откуда пытался похитить чужое имущество. Однако был обнаружен на месте преступления прибывшей в квартиру потерпевшей. Под угрозой быть задержанным он покинул место совершения преступления. В случае доведения своего преступного умысла до конца был бы причинен потерпевшей значительный материальный ущерб.

Он же, до того, как был застигнут на месте, прошел в прихожую, где из женской сумки похитил паспорт и другие важные личные документы: страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, полис обязательного медицинского страхования, водительское удостоверение, с которыми с места совершения преступления скрылся, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Тем самым, своими действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.325 УК РФ – похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.