Сахалинец ответит в суде за любовь к пьяному вождению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, 22 декабря 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи на тот момент уже подвергнутым наказанию за управление в нетрезвом состоянии и не имеющим права управления транспортными средствами, решил провести вояж по улицам областного центра на своем авто.

Примерно в 13:00, двигаясь в районе улицы Западной фигурант был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области. В связи с подозрением нахождения в состоянии опьянения, фигурант был отстранен от управления транспортным средством, о чем был составлен протокол. Согласно акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в выдыхаемом обвиняемым воздухе содержание алкоголя составило 0,688 миллиграмма абсолютного этилового спирта, что превышает допустимую норму, но мужчина с результатами освидетельствования не согласился. Гражданин был направлен на мед. освидетельствование в наркологический диспансер, но от прохождения экспертизы также отказался, тем самым не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Согласно примечанию 2 к статье 264 УК РФ, лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.