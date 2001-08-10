На Сахалине у водителя, невнятно отвечавшего на вопросы, нашли наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 8 января в ходе несения службы инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России Холмскому городскому округу в районе улицы Матросова была остановлена иномарка. За рулем находился 22-летний местный житель, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Молодой человек заметно нервничал, на вопросы инспекторов отвечал уклончиво и невнятно. Было принято решение провести осмотр автомобиля и личный досмотр гражданина.

В правом кармане куртки полицейские обнаружили в пачке из под сигарет 7 свертков с веществом белого цвета. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование, по результатам которого было установлено, что оно является наркотическим средством – N-метилэфедроном, массой 3,07 грамм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следует отметить, что в июле 2022 года фигурант уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье.

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