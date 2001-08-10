Сахалинка, покупая машину, перевела залог мошенникам, а потом еще и

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию обратилась 39-летняя жительница села Песчанское, которая сообщила, что путем обмана у неё похищено 330 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В сети интернет женщина увидела объявление о продаже автомобиля и позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. Продавец предложил перевести залог в сумме 130 000 рублей. Позднее продавец сообщил, что ему звонят перекупщики и предлагают больше денег в залог, и заявительнице нужно перевести еще 100 000 рублей. Также в ходе общения продавец попросил у заявительницы в долг, так как его сестра попала в ДТП и срочно нужны лекарства. Женщина несколькими переводами перевела неизвестному ещё 100 тысяч рублей. Приехав в г. Южно-Сахалинск, заявитель прождала продавца с автомобилем до 17:00, но тот перестал выходить на связь, и телефон его стал недоступен.