Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2023
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14:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

18-летний сахалинец в поисках интима лишился 60 тысяч рублей

18-летний сахалинец в поисках интима лишился 60 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 18-летнего жителя областного центра, у которого путем обмана похищено 60000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Заявитель, находясь дома, хотел воспользоваться услугами интимного характера, в связи с чем в сети нашёл сайт и позвонил по указанному номеру. После разговора молодой человек перевел денежные средства в сумме 10000 рублей. Далее ему позвонили и сказали, что сделка не состоится, и он попросил вернуть деньги. Ему объяснили, что у них произошел сбой и для возврата он должен сначала перевести им 14800 рублей. Совершив несколько попыток, заявитель лишился 60 тысяч рублей.

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