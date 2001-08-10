18-летний сахалинец в поисках интима лишился 60 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 18-летнего жителя областного центра, у которого путем обмана похищено 60000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Заявитель, находясь дома, хотел воспользоваться услугами интимного характера, в связи с чем в сети нашёл сайт и позвонил по указанному номеру. После разговора молодой человек перевел денежные средства в сумме 10000 рублей. Далее ему позвонили и сказали, что сделка не состоится, и он попросил вернуть деньги. Ему объяснили, что у них произошел сбой и для возврата он должен сначала перевести им 14800 рублей. Совершив несколько попыток, заявитель лишился 60 тысяч рублей.