На Курилах у супружеской пары изъяли почти 600 бутылок немаркированного алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной группой ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу окончено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Сахалинской области по факту незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 56-летний житель Южно-Курильска совместно со своей супругой, действуя по предварительному сговору хранили в кладовой комнате, в жилом доме по месту своего проживания немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, ранее приобретенную у неизвестных лиц.

В дальнейшем, супруги распространили неустановленному кругу лиц, информацию о продаже данной алкогольной продукции, на территории Южно-Курильского района, указав для связи свои абонентские номера сотовых телефонов, составив список, содержащий наименование продукции и ее стоимость, впоследствии часть из нее реализовав в адрес третьих лиц.

По результатам проведённых мероприятий было изъято 574 стеклянных бутылки алкогольной продукции на общую сумму 1 144 879 рублей 68 копеек, что образует особо крупный размер. Своими умышленными действиями супруги совершили преступление, предусмотренное п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации – хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южно-Курильский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.