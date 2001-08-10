В Амурской области произошла погоня со стрельбой, нарушителю удалось скрыться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В амурской Тынде в ходе несения службы инспекторы ДПС ГИБДД МО МВД России «Тындинский» заметили движущийся автомобиль KIA Sorento без знаков. На неоднократные требования полицейских об остановке водитель не реагировал и, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам движения, попытался скрыться, двигаясь по встречной полосе, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на сообщения местной полиции.

Один из стражей порядка произвел предупредительный выстрел вверх и несколько - по колесам автомобиля. Тем не менее, правонарушителю удалось скрыться.

Машину правоохранители обнаружили в гаражном массиве, ее поместили на спецстоянку. Возбуждено дело об административном правонарушении по трем статьям «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».

При задержании водителя привлекут к ответственности за нарушения законодательства.