Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2023
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16:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

117 сахалинцев были задержаны в новогодние праздники за то, что сели нетрезвыми за руль

117 сахалинцев были задержаны в новогодние праздники за то, что сели нетрезвыми за руль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие праздничные дни на Сахалине зарегистрированы 173 ДТП: 6 человек травмированы, из них 3 детей и 2 человека погибли, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Во время Новогодних и Рождественских праздников были проведены рейдовые мероприятия, в результате которых задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 117 водителей нетрезвой езды. Из них,
в отношении 14 водителей, повторно задержанных в нетрезвом состоянии за рулём, возбуждены уголовные дела. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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