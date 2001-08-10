Сахалинец приготовил 109 свертков с наркотиками для закладок в Невельске, но выехать на место не успел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Холмскому городскому округу задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра у ранее судимого холмчанина были обнаружены и изъяты свертки и пакеты с веществом белого цвета, а также свёртки с растительным веществом с примесью вещества белого цвета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как было установлено, злоумышленник, находясь у себя дома, предварительно расфасовал наркотическое средство на 109 свертков, вес каждого составлял не менее 0,3 грамм. Как пояснил сам молодой человек, синтетический препарат он приобрел в интернете.

Сверток с наркотиком, который составил по весу более 300 грамм, он намеревался сбыть в Невельске путем обустройства тайников-закладок, куда планировал выехать в день задержания.

Согласно заключению эксперта, содержащиеся в пакетах вещества являются синтетическим наркотиком и содержат в своём составе наркотическое средство N-метилэфидрон.

Общая масса изъятого наркотика составила более 379 грамм.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.