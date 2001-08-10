Жительница Сахалина не снесла оскорблений от сожителя и убила его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя с. Первомайск по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
В совершении преступления обвиняется ранее судимая за совершение тяжкого преступления 45-летняя сожительница потерпевшего.
По версии следствия, обвиняемая и ее сожитель распивали алкогольные напитки. В ходе распития спиртного мужчина стал высказываться в адрес женщины грубой нецензурной бранью и оскорблять ее, на этой почве между ними произошла ссора. Во время конфликта женщина нанесла мужчине один удар ножом в туловище.
Смерть мужчины наступила на месте происшествия от проникающего колото-резаного ранения осложнившегося массивным внутренним кровотечением.
По ходатайству следователя в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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