Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2023
Сейчас 10:11
70,30|75,08|66,91
Сахалинские следователи проводят проверку по поводу гибели островитянина под срубленным деревом
15:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские следователи проводят проверку по поводу гибели островитянина под срубленным деревом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти жителя Смирныховского района организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном СК.

Предварительно установлено, что мужчина вместе с родственником, находясь в лесном массиве в нескольких километрах от с. Онор, занимался рубкой деревьев для личных нужд, в соответствии с выданным ранее разрешением. Во время проведения работ одно из деревьев упало на сахалинца и придавило его. В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении погибшего преступления не обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина смерти мужчины.   

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?