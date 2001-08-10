Сахалинец пойдет под суд за превышение нормы вылова креветок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего гражданина в незаконной добычи (вылове) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант с 26 по 27 августа в акватории Татарского пролива, в районе бывшего поселка Изыльметьево Углегорского района, с целью незаконного отлова для личного употребления креветки травяной, действуя с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, применяя для вылова резиновую лодку с подвесным лодочным мотором, используя самодельные ловушки в количестве 29 штук, на расстоянии около 100 метров от береговой линии в западном направлении произвели вылов 1340 особей креветки травяной.

В соответствии с требованиями действующего законодательства указанный объём является выше установленной двухсуточной нормы добычи (вылова) данных водных биоресурсов (400 особей) для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Сахалинской области, а также в прилегающих к её территории внутренних морских водах и территориальном море.

Тем самым обвиняемый и его соучастник своими совместными, предварительно согласованными действиями, незаконно выловили 540 особей креветки травяной, стоимостью 206 рублей за одну особь, причинив тем самым, исходя из утверждённых такс для исчисления размера взыскания ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, крупный ущерб на общую сумму 111 240 рублей.

Так своими умышленными действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст.256 УК РФ.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.