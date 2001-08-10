Повздоривший с приятелем сахалинец решил конфликт с помощью двух ножей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ранее судимого жителя города Южно-Сахалинска, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, фигурант находился в гостях в Томари у своего приятеля, где они распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый взял два кухонных ножа и нанёс потерпевшему несколько ударов в грудь, а затем принялся избивать его.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия.

Прибывшими на место происшествия полицейскими в ходе осмотра квартиры также был обнаружен и изъят сверток с веществами растительного происхождения. Последовавшая экспертиза подтвердила, что изъятое является смесью наркотического средства – гашишного масла с табаком общей массой 2,01 грамма. Фигурант пояснил, что ранее обнаружил дикорастущее растение рода Конопля, после чего решил в целях дальнейшего изготовления для личного употребления наркотического средства сорвать найденный им куст. После этого, находясь в квартире у своего знакомого, изготовил гашишное масло и хранил до изъятия сотрудниками ОМВД.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ–незаконное изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Уголовные дела будут рассмотрены в суде.