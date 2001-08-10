Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2023
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15:09, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти миллион рублей отдала сахалинка мошенникам, считая, что инвестирует свои деньги

Почти миллион рублей отдала сахалинка мошенникам, считая, что инвестирует свои деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 января в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 53-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала полицейским, что в декабре 2022 она решила заработать на инвестициях и зарегистрировалась на одном из сайтов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

19 декабря женщине поступил звонок с предложением выгодных условий при вложении денег. Заявительница скачала приложение для видеосвязи, где общалась с координатором по инвестициям. В дальнейшем ей было предложено оплатить страховки и осуществить переводы средств на указанные ей номера. Когда у потерпевшей стали возникать разногласия с координатором по осуществленным переводам, тогда она поняла, что связалась с мошенниками. Общая сумма ущерба составила 935698 рублей.

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