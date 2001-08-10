Сахалинка, желающая получить перерасчет за пенсию, отдала свои сбережения мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 января в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 69-летней жительницы села Первая падь. Пенсионерка сообщила о том, что неизвестными с ее банковского счета похищено 66000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Потерпевшей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Звонившая сообщила, что женщине сделали перерасчет пенсии и ей положена выплата в сумме 42800 рублей. В ходе разговора заявитель назвала код из смс-сообщения, после чего произошло списание денежных средств. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.