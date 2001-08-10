Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2023
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Сахалинские следователи проводят проверку по поводу гибели островитянина под срубленным деревом
11:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине в аварии один человек погиб и двое пострадали

На Сахалине в аварии один человек погиб и двое пострадали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 января 63-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Land Cruiser Prado", двигался с востока на запад по автомобильной дороге сообщением село Победино - село Первомайск, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

На 28-ом км он нарушил требование дорожного знака 2.6. "Преимущество встречного движения" и совершил столкновение с автомобилем "Нива". В результате ДТП 62-летний водитель автомобиля "Нива" скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, водитель и 6-летняя девочка-пассажир автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

 

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