В аэропорту г. Южно-Сахалинска произошла аварийная посадка воздушного судна Аэробус А-319
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 13:15 30.12.2022 поступила информация о том, что пассажирский самолет Аэробус А-319 (рейс авиакомпании «Аврора» HZ 5684) следующий маршрутом Хабаровск - Петропавловск-Камчатский, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту г. Южно-Сахалинска, по причине задымления в салоне. На борту находятся 112 человек. По сообщению системы 112 на борту двум пассажирам стало плохо, требуется медицинская помощь.
Борт Аэробус А-319 благополучно совершил посадку в аэропорту
г. Южно-Сахалинска. По предварительным данным борт Аэробус А-319 технических неисправностей не имеет. Проводится эвакуация пассажиров. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась (диагноз - острая реакция на стресс). Причина аварийной посадки - слабое задымление пассажирского салона в результате возгорания литий-ионной батареи (портативное зарядное устройство) у одного из пассажиров.
В 05.53 эвакуация завершена, проводится проветривание салона.
Возобновление рейса спланировано на 19:00 30.12.2022, без замены воздушного судна.
Эвакуировано 112 человек.
Привлечено 28 чел. 7 ед. техники, в том числе от МЧС 5 чел. 1 ед. техники.
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