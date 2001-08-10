В аэропорту г. Южно-Сахалинска произошла аварийная посадка воздушного судна Аэробус А-319

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 13:15 30.12.2022 поступила информация о том, что пассажирский самолет Аэробус А-319 (рейс авиакомпании «Аврора» HZ 5684) следующий маршрутом Хабаровск - Петропавловск-Камчатский, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту г. Южно-Сахалинска, по причине задымления в салоне. На борту находятся 112 человек. По сообщению системы 112 на борту двум пассажирам стало плохо, требуется медицинская помощь.

Борт Аэробус А-319 благополучно совершил посадку в аэропорту

г. Южно-Сахалинска. По предварительным данным борт Аэробус А-319 технических неисправностей не имеет. Проводится эвакуация пассажиров. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась (диагноз - острая реакция на стресс). Причина аварийной посадки - слабое задымление пассажирского салона в результате возгорания литий-ионной батареи (портативное зарядное устройство) у одного из пассажиров.

В 05.53 эвакуация завершена, проводится проветривание салона.

Возобновление рейса спланировано на 19:00 30.12.2022, без замены воздушного судна.

Эвакуировано 112 человек.

Привлечено 28 чел. 7 ед. техники, в том числе от МЧС 5 чел. 1 ед. техники.