Должностное лицо обвиняется в коррупции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению должностного лица одного из контролирующих органов в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, в мае 2022 года к обвиняемому несколько раз обращался представитель коммерческих предприятий о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы рыбной продукции.
Обвиняемый, с целью увеличения количества выданных заключений о реализации пищевых продуктов и получения повышенной премии, в нарушение установленного порядка, выезд по месту хранения пищевого продукта не осуществлял, необходимые для исследования пробы не брал, ветеринарно-санитарные экспертизы не проводил.
Впоследствии, из личной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, он вносил заведомо ложные сведения в государственную информационную систему, оформив заключение ветеринарно-санитарной экспертизы без ее фактического проведения, что послужило основанием для выдачи фиктивных ветеринарных справок и заключений о реализации пищевых продуктов.
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из Поронайской городской прокуратуры.
По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.
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