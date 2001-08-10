ДТП в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ДТП в г. Южно-Сахалинске

28 декабря 2022 года в 09 часов 45 минут, 41-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser», двигаясь в западном направлении по автомобильной дороге «Юго-Западный объезд», в районе 3 км не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Daihatsu Tanto».

В результате ДТП 36-летний водитель и 19-летняя девушка-пассажир автомобиля «Daihatsu Tanto» получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

Наезд на пешехода в областном центре

28 декабря 2022 года в 10 часов 45 минут, в районе 7 км автодороги «Южно-Сахалинск – Синегорск», 49-летний водитель, управляя автомобилем «Isuzu», не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 51-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница». По данному факту проводится проверка.

Наезд на пешехода в Корсаковском районе

28 декабря 2022 года в 14 часов 23-летняя водитель, управляя автомобилем «Toyota Cresta», двигаясь по ул. Гвардейской, при повороте налево на ул. Комсомольскую совершила наезд на пешехода, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 54-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.