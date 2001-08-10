ДТП в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ДТП в г. Южно-Сахалинске
28 декабря 2022 года в 09 часов 45 минут, 41-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser», двигаясь в западном направлении по автомобильной дороге «Юго-Западный объезд», в районе 3 км не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Daihatsu Tanto».
В результате ДТП 36-летний водитель и 19-летняя девушка-пассажир автомобиля «Daihatsu Tanto» получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
Наезд на пешехода в областном центре
28 декабря 2022 года в 10 часов 45 минут, в районе 7 км автодороги «Южно-Сахалинск – Синегорск», 49-летний водитель, управляя автомобилем «Isuzu», не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 51-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница». По данному факту проводится проверка.
Наезд на пешехода в Корсаковском районе
28 декабря 2022 года в 14 часов 23-летняя водитель, управляя автомобилем «Toyota Cresta», двигаясь по ул. Гвардейской, при повороте налево на ул. Комсомольскую совершила наезд на пешехода, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП 54-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:23 Сегодня Новогодний праздник подарил ДВФУ детям участников СВО
- 09:27 Сегодня Хабаровчане смогут прочесть новеллизации любимых сериалов в «Строках»
10:12 Сегодня Южно-Сахалинск продолжают чистить от снега
- 10:59 Сегодня Сводка ДТП на Сахалине: аварии и происшествия
- 18:01 23 Декабря Зарплата бюджетников Сахалина и Курил будет и впредь соответствовать требованиям майских указов президента
14:29 23 Декабря Около ста килограммов пельменей ждут гостей масштабного фестиваля в Южно-Сахалинске
16:28 23 Декабря Новое оборудование внедрили в детской поликлинике Южно-Сахалинска
16:12 23 Декабря В Южно-Сахалинске в этом году построили более 200 тысяч квадратных метров нового жилья
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
Выбор редакции
- 14:46 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска состоялись заключительные в этом году приемы граждан
- 13:11 Сегодня Южно-Сахалинск занял 15-е место в России по эффективности управления
- 11:20 Вчера В Южно-Сахалинске школьники подвели итоги своей работы по проектированию остановок
- 13:34 26 Декабря Чехов-центр к Новому году впервые выпустил комикс
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?