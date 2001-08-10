Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2022
Сейчас 15:04
71,33|75,66|66,91
ДТП в Южно-Сахалинске
10:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сводка ДТП на Сахалине: аварии и происшествия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 28 декабря 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 23 дорожно-транспортных происшествия. Из них, 3 дорожно-транспортных происшествия подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 1 человек погиб и 3 человека получили телесные повреждения.

 Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 3 факта управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Пресечены 15 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

 

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?