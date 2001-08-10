За неуплату налогов арестован внедорожник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебный пристав-исполнитель наложил арест на автотранспортное средство за задолженность перед государством.
В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 УФССП России по Сахалинской области на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении жителя областного центра о взыскании различных видов платежей на общую сумму 362 тысячи рублей, из них – 246 тысяч рублей – о взыскании налогов и сборов.
Сотрудником ведомства в рамках исполнительных производств были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации в целях проверки имущественного положения должника. В соответствии с ответом ГИБДД УМВД по Сахалинской области, в собственности сахалинца установлено автотранспортное средство марки «Jeep Wrangler», в связи с чем судебным приставом-исполнителем были применены меры принудительного исполнения, а именно: составлен акт описи и ареста на данный автомобиль.
Теперь, если в ближайшее время гражданин не исполнит свои долговые обязательства перед государством, автотранспортное средство будет передано на принудительную реализацию в целях погашения задолженности.
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