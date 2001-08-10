Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2022
Сейчас 19:44
69,93|74,18|66,91
За неуплату налогов арестован внедорожник
10:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В областном центре устанавливаются обстоятельства смерти местного жителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в одной из квартир по ул. Профсоюзная тела 35-летнего местного жителя организовано проведение доследственной проверки.
В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении умершего преступления не обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства смерти мужчины, тело направлено на судебно-медицинское исследование.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?