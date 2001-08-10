Суд присяжных признал курильчанина виновным в убийстве знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собранные Курильским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 47-летнему жителю о. Шикотан, расказали ТИА "Отсрова" в региональном следственном комитете.

Предварительным следствием установлено, что в марте 2021 года осужденный, находясь около одного из магазинов в с. Малокурильское, распивал алкоголь со своим приятелем. В ночное время они решили продолжить распитие спиртного и отправились в слесарные мастерские одного из предприятий. Во время употребления алкоголя на почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошел конфликт в ходе которого осужденный нанес своему знакомому множественные удары кулаками по голове.

С полученными телесными повреждениями потерпевшего доставили в лечебное учреждение, где, не смотря на оказанную ему медицинскую помощь, от полученной черепно-мозговой травмы наступила его смерть.

Уголовное дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, которые вынесли мужчине обвинительный вердикт и признали его не заслуживающим снисхождения.

Суд назначил курильчанину наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.