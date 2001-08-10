Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого жителя Владивостока, обвиняемого в совершении мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант, с целью незаконного обогащения, разместил на одном из популярных интернет-ресурсов объявление о продаже поддержанного внедорожника японского производства во Владивостоке. В действительности гражданин не намеревался продавать транспортное средство. Фотографии машины он скачал из сети Интернет и заблаговременно приобрел сим-карту на чужое имя, чтобы указать сторонний номер в контактах.

Объявление заинтересовало жителя Южно-Сахалинска, который связался с фигурантом, чтобы обсудить покупку и доставку автомобиля. В ходе переписки злоумышленник сообщил, что в объявление закралась ошибка и представленный автомобиль оснащен бензиновым, а не дизельным двигателем, как хотел покупатель. Но он якобы готов подобрать на аукционе такую же машину с желаемыми характеристиками, а также взять на себя его доставку из-за рубежа. За это злоумышленник запросил предоплату в размере 20 тысяч рублей. Потерпевший согласился и перевел указанную сумму. Так же они оговорили, что автомобиль должен быть транспортирован в порт Владивостока, где пройдет расчет за саму сделку. Примерно через неделю обвиняемый перезвонил потерпевшему и сообщил, что автомобиль доставлен в порт и необходимо перевести еще 62 тысячи рублей за растаможку агрегатов. Потерпевший снова перевел деньги. После этого злоумышленник еще несколько раз звонил заявителю для создания видимости того, что сделка идет по плану, а затем перестал выходить на связь. Похищенные обманом деньги он потратил по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело будет рассмотрено в суде. В настоящий момент фигурант уже отбывает наказание за дистанционные мошенничества, совершенные в отношении жителей других регионов страны.